baraj doluluk iski

Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
Yurt genelinde yaşanan kuraklık, mega kente su sağlayan barajların da doluluk oranını ciddi olarak düşürdü. İSKİ'den edinilen son bilgiye göre bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 22.68'e geriledi. İstanbul, Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, eylül ayının son günlerinde kente düşecek olan yağışı bekliyor
Eylül ayını yağışsız geçiren Türkiye, adeta kuraklığın pençesinde... Yurdun büyük bölümünde beklenen eylül yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle akıllara, "Susuz mu kalacağız" sorusu gelirken, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki düşüş devam ediyor.
EYLÜL AYI KURAK GEÇTİ
İSKİ'den edinilen bilgiye göre mega kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibariyle, yüzde 22.68'e kadar düştü.
UMUT EYLÜL AYININ SON GÜNLERİ
Meteoroloji uzmanları kent için eylül ayının son günlerinde yağış beklendiği haberini de verdi.
SU TASARRUFU ÇAĞRISI
Yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda daha hassas olmaları uyarısında bulundu.