baraj doluluk iski

Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum! Yurt genelinde yaşanan kuraklık, mega kente su sağlayan barajların da doluluk oranını ciddi olarak düşürdü. İSKİ'den edinilen son bilgiye göre bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 22.68'e geriledi. İstanbul, Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, eylül ayının son günlerinde kente düşecek olan yağışı bekliyor

Habertürk Giriş: 27.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:40 facebook

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