Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi. Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül'de, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 3 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi.

İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.31'e çıktığı bildirildi. Bu oran, İstanbul'un aldığı son 3 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranının yüzde 1'e yaklaşan düzeyde artması anlamına geldi.

Meteorolojik verilere göre İstanbul'da sağanak yağışın bugün ve yarın da sürmesinin beklendiği öğrenildi.

ÖMERLİ BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 53

DHA'da yer alan habere göre İstanbul’un 4 barajında, doluluk oranı yüzde 10’un altında. Diğer 4 barajda ise doluluk oranları yüzde 11 ile 19 arasında değişiyor. İstanbul’da doluluk oranı en yüksek baraj Melen’den getirilen suyla takviye edilen Ömerli barajı. Ömerli barajındaki doluluk oranı yüzde 53.07 olarak kayıtlara geçti.

PABUÇDERE DERE'DE DOLULUK YÜZDE 3.1

İstanbul’da 1 Ekim itibariyle 10 barajdaki doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti. En yüksek doluluk oranı yüzde 53.07 ile Ömerli Barajı'nda kaydedilirken, en düşük doluluk oranı ise, yüzde 3.11 ile Pabuçdere barajında ölçüldü.

Darlık barajında doluluk yüzde 37.05, Istrancalar'da yüzde 19, Alibeyköy barajında yüzde 17.17, Elmalı barajında yüzde 15.81, Terkos barajında yüzde 11.29, Sazlıdere'de yüzde 9.24, Kazandere barajında yüzde 5.21, Büyükçekmece'de yüzde 4.51, Pabuçdere barajında ise, yüzde 3.11 olarak kaydedildi.