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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 15 Ocak 2025: İstanbul İSKİ güncel baraj doluluk oranı kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 15 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı güncel duyuruluyor. İstanbul'da yağan yağışlar ve diğer illerimizdeki kar yağışı barajlardaki su seviyesini önemli ölçüde etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl aralık ayında yüzde 31,33 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti. Peki İSKİ güncel baraj doluluk oranı kaç oldu? İşte 15 Ocak baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:09
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        İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor. İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. Peki İSKİ güncel baraj doluluk oranı kaç oldu?

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        İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

        İSKİ baraj doluluk oranı 15 Ocak Çarşamba günü yüzde 47.22 seviyesinde.

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        İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

        • Alibey Barajı yüzde 33.46
        • Darlık Barajı yüzde 42.02
        • Elmalı Barajı yüzde 84.04
        • Istrancalar Barajı yüzde 100
        • Kazandere Barajı yüzde 76.9
        • Pabuçdere Barajı yüzde 45.2
        • Sazlıdere Barajı yüzde 38.46
        • Terkos Barajı yüzde 51.23
        • Ömerli Barajı yüzde 50.09
        • Büyükçekmece Barajı yüzde 42.91
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