        Baraj doluluk oranı 8 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve kuraklık, su kaynaklarını da etkiledi. Ömerli, Büyükçekmece, Terkos ve diğer barajlarda su seviyesi düşüklüğü gözlemleniyor. Peki, 8 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 08.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:37
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel verilerle baraj doluluk oranını paylaşıyor. Böylelikle 8 Ekim Çarşamba günü Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi açıklandı. İşte, barajlardaki son durum

        İSTANBUL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ekim 2025 Çarşamba itibarıyla barajlardaki su seviyesi yüzde 26,4 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

        Ömerli Barajı %16,84

        Darlık Barajı %41,24

        Elmalı Barajı %50,16

        Terkos Barajı %32,8

        Alibey Barajı %15,6

        Büyükçekmece Barajı %31,35

        Sazlıdere Barajı %29,38

