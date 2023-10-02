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        Haberler Gündem baraj doluluk | Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber! baraj doluluk oranı, barajlar doldu mu, barajların doluluk oranı

        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!

        Yurt genelinde süren kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. Geçen hafta 28 Eylül'de, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, son 3 günde mega kentin aldığı yağışın ardından yükselerek yüzde 23.31'e ulaştı. Başka bir ifadeyle, son 3 günde İstanbul'daki barajlar yüzde 1'e yaklaşan oranda doldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:06
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        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
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        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi. Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

        28 EYLÜL'DE YÜZDE 22.41'Dİ

        Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül'de, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 3 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi.

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        DOLULUK ORANI 23.31'E ÇIKTI

        İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.31'e çıktığı bildirildi. Bu oran, İstanbul'un aldığı son 3 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranının yüzde 1'e yaklaşan düzeyde artması anlamına geldi.

        İKİ GÜN DAHA SAĞANAK VAR

        Meteorolojik verilere göre İstanbul'da sağanak yağışın bugün ve yarın da sürmesinin beklendiği öğrenildi.

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        #baraj doluluk oranı
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