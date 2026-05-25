        Baraj kapakları açıldı, Fırat'ta su seviyesi 6 metre yükseldi! | Son dakika haberleri

        Baraj kapakları açıldı, Fırat'ta su seviyesi 6 metre yükseldi!

        Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Fırat Nehri'nde su seviyesi 5-6 metre yükseldi. Su seviyesindeki artış nedeniyle sahil kesimindeki mesire alanı, millet parkı ve duba restoranları su bastı

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 14:23 Güncelleme:
        Fırat'ta su seviyesi 6 metre yükseldi!

        Şanlıurfa'da Atatürk Barajı’nın tahliye kapaklarının açılmasıyla birlikte Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri’nde su seviyesi 5-6 metre yükseldi. Su seviyesindeki artış nedeniyle sahil kesimindeki mesire alanı, millet parkı ve duba restoranları su bastı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

        DHA'nın haberine göre son aylarda etkili olan yağışlarla Atatürk Barajı’nda doluluk oranının yükselmesi üzerine kontrollü su tahliyesine başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) 15’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, muhtemel taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında barajın tahliye kapakları 7 yıl aradan sonra açıldı.

        Fırat Nehri üzerinde bulunan ve tarımsal sulama ile enerji üretimi açısından bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan barajdan yapılan kontrollü su salımı sonrası nehirde su seviyesi belirgin şekilde yükseldi.

        FIRAT NEHRİ’NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

        Atatürk Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla Birecik ilçe merkezinden geçen Fırat Nehri’nin su seviyesi yaklaşık 5-6 metre yükseldi. Nehir kıyısındaki sahil bölümü su altında kalırken, sahil yolu da oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Yıllar sonra ilk kez nehir seviyesinin bu kadar yükseldiğini belirten vatandaşlardan Hüseyin Bozkurt, sahildeki yollar, parklar ve duba restoranların sular altında kaldığını ifade ederek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sahile yakın konumdaki millet parkı ile nehir üzerindeki duba restoranlar geçici olarak kapatıldı. Bölgede olası risklere karşı güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

