Yükseköğretim Kurumları Sınavı - YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite adaylarını tercih heyecanı sardı. Tercih yapacak adayların en çok araştırdığı konular arasında ise okul puanı var. Peki; Barajı geçemeyince okul puanı ekleniyor mu? Yerleştirme puanlarına, okul puanı yani Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AÖBP) ekleniyor mu? İşte cevabı...

BARAJI GEÇEMEYİNCE OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - YKS; TYT (Temel Yetenek Testi) ve AYT (Alan Yetenek Testi) olarak iki aşamada yapıldı. TYT barajı 150; AYT barajı ise 180 olarak belirlendi. Yerleştirme puanları ise sınav ham puanlarına okul puanlarının eklenmesiyle hesaplanıyor.

Peki; barajı geçemeyen adayların ham puanlarına okul puanı yani AOBP ekleniyor mu? TYT'den 150'nin altında puan alan adayların yerleştirme puanı hesaplanmıyor. Yerleştirme puanı hesaplanmandığı için okul puanı da eklenmiyor. Yani TYT'de barajı aşamayan adayların puanlarına okul puanı eklenmiyor.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ