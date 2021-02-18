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İSKİ açıkladı! Barajlarda son durum!

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 48.67'ye yükseldi. Yani son yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 154,3 arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, bugün bu oran 29.51 puanlık artışla yüzde 48.67'ye çıktı. Bir başka değişle 868 milyon metreküplük toplam baraj kapasitesinin 423 milyon metreküpü artık su ile dolu. Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın erimesi ve yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması da bekleniyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI! Son dakika... Barajların yüzde kaçı dolu? İşte son durum
İSKİ açıkladı! Barajlarda son durum!
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AA

Susuzlukla karşı karşıya kalan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48.67 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, bugün bu oran 29.51 puanlık artışla yüzde 48.67'ye çıktı. Bir başka değişle 868 milyon metreküplük toplam baraj kapasitesinin 423 milyon metreküpü artık su ile dolu. Yani son yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 154,3 arttı. Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın erimesi ve yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması da bekleniyor.

BAZI BARAJLARDA YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

AA'da yer alan habere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 47.81, Terkos'ta yüzde 46.69, Sazlıdere'de yüzde 24.59, Alibey'de yüzde 54.71, Büyükçekmece'de yüzde 51.08, Ömerli'de yüzde 56.58, Darlık'ta yüzde 54.77, Elmalı'da yüzde 54.58, Kazandere'de yüzde 62.30 ve Pabuçdere'de yüzde 33.09 olarak kaydedildi.

ŞU ANKİ SU REZERVİ 423 MİLYON METREKÜP

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 423 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 738 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul, mevsim normallerinin üzerinde yağış almasına karşın barajlardaki doluluk oranı 2008 ve 2014'ten sonra son 15 yılın en düşük üçüncü oranına sahip.

Barajlardaki doluluk oranı, 18 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 97,42, 2007'de yüzde 55,49, 2008'de yüzde 30,20, 2009'da yüzde 69,59, 2010'da yüzde 96,67, 2011'de yüzde 90,72, 2012'de yüzde 83,49, 2013'te yüzde 82,29, 2014'te yüzde 30,59, 2015'te yüzde 94,10, 2016'da yüzde 86,74, 2017'de yüzde 85,65, 2018'de yüzde 79,51, 2019'da yüzde 91,59, 2020'de yüzde 61,80, 2021'de ise yüzde 48,67 olarak gerçekleşti.

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