İstanbul'da barajlar son 10 yılın en kritik seviyesinde!

Yurt genelinde kuraklık etkisini iyiden iyiye hissettirirken barajlardaki doluluk oranlarında da düşme yaşanıyor.
İSTANBUL'DA DOLULUK ORANI YÜZDE 29.96
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek, yüzde 29.96'ya geriledi.
ÖMERLİ'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 33'E İNDİ
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32.96, Darlık'ta yüzde 27.8, Elmalı'da yüzde 26.2 ve Terkos'ta yüzde 36.2 olarak ölçüldü.
PABUÇDERE YÜZDE 4.2'YE GERİLEDİ
Bununla birlikte Alibeyköy'de doluluk oranı yüzde 16, B.Çekmece'de yüzde 33.1, Sazlıdere'de yüzde 35.8, Istrancalar'da yüzde 25.3, Kazandere'de yüzde 4.7 ve Pabuçdere'de yüzde 4.2'ye geriledi.
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