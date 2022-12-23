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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Baran isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BARAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Baran ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Baran isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Baran isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BARAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Baran ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Ulaşan, varan. Ulu, yüce. Yağmur.

BARAN İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Baran ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Baran ismini koymak caizdir.

BARAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Baran ismini kullanan 58.855 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Baran ismini kullanan 11.439 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Baran ismini kullanan 3.109 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Baran ismini kullanan 3.532 kişi bulunmaktadır.

BARAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Baran olanlar, duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.