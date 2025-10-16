Habertürk
        Barbara Palvin, kırık ayağıyla podyuma çıktı - Magazin haberleri

        Barbara Palvin, kırık ayağıyla podyuma çıktı

        Victoria's Secret Şovu, New York'ta ünlü modellerin katılımıyla gerçekleştirildi. Barbara Palvin kırık ayağına rağmen podyuma çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 19:28 Güncelleme: 16.10.2025 - 20:11
        Yıllardır moda dünyasının en çok konuşulan etkinliklerinden biri olan Victoria’s Secret Moda Şovu, dün gece New York’ta yeniden düzenlendi.

        Defilede; Adriana Lima, Bella Hadid, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Gigi Hadid ve Alessandra Ambrosio gibi ikonik süper modeller yeniden kanat taktı.

        Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise gösterinin ruhunu yansıtan bir azim hikâyesine imza atan Barbara Palvin oldu. Palvin'i 2023'te evlendiği eşi Dylan Sprouse yalnız bırakmadı. Sprouse, seyirciler arasında yerini alarak eşine destek oldu.

        Dylan Sprouse, gösteri sonrası sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla da dikkat çekti. Eşine övgü dolu sözler yazan Sprouse, Palvin’in kırık ayağına rağmen podyuma çıktığını da açıkladı. Barbara Palvin'in kırık ayağına rağmen podyumda nasıl yürüdüğü merak konusu oldu.

        Dylan Sprouse; "Bu gece meleğimle gurur duyuyorum. Gösterdiğin özveri, çalışkanlık ve kırık ayağına rağmen harcadığın emek inanılmaz. Tanıdığım en azimli insan sensin. Harika bir şov için tebrikler."

        Fotoğraflar: Instagram

