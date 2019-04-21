Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Barcelona: 2 - Real Sociedad: 1 | MAÇ SONUCU

Lider Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 yenerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti

Barcelona

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Ligde orta sıralarda yer alan Real Sociedad'ı Camp Nou Stadı'nda ağırlayan lider Barcelona, 45. dakikada Clement Lenglet'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 öne kapadı.

İkinci devreye iyi başlayan Real Sociedad, 62. dakikada Juan Miguel'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Barcelona, 64. dakikada Jordi Alba'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Katalan temsilcisi, puanını 77'ye çıkararak en yakın rakibi Atletico Madrid'in 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Real Sociedad ise 41 puanla 10. sırada kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Inter: 1 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLInter ile Roma yenişemedi!
Hamza Hamzaoğlu: 5 final maçımız kaldı
FUTBOL"5 final maçımız kaldı"
Tamer Tuna: Büyük bir bedel ödüyoruz
FUTBOL"Büyük bir bedel ödüyoruz"
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu
FUTBOL"Emre Akbaba kırmızı görmeliydi!"
Erol Bedir: Keşke Terim taraftarı hakemle birlikte selamlasaydı!
FUTBOL"Keşke taraftarı hakemle selamlasaydı"
Galatasaray Kayserispor MAÇI SONUCU VE MAÇ ÖZETİ! GS Kayserispor! Diagne 2 gol attı, GS kazandı!
FUTBOLAslan takibini sürdürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X