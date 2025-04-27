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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 3 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 3 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, karşı karşıya geldiği Real Madrid'i 3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Pedri, 84. dakikada Pedri ve 116. dakikada Kounde attı. Real Madrid'in goller; 69. dakikada Mbappe, 77. dakikada Tchouameni'den geldi. Karşılaşmaya 55. dakikada dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, 2. golün asistini yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 01:46 Güncelleme: 27.04.2025 - 01:46
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        İspanya'nın kralı Barcelona!
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        İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, 2-1 geriye düştüğü mücadeleden uzatmalarda bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona, Pedri'nin 28. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda ise 69. dakikada Kylian Mbappe, serbest vuruştan skora dengeyi getirdi: 1-1. 77. dakikada ise Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Tchouameni, takımını öne geçirdi. Barcelona ise 84. dakikada Ferran Torres'in golüyle skora yeniden denge getirdi: 2-2.

        Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada uzatmalara gidildi.

        116. dakikada Barcelona, Jules Kounde ile yeniden öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Barcelona kupanın sahibi oldu.

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        ARDA GÜLER İLKİ YAŞADI!

        Müsabakaya yedek başlayan ve 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, ilk kez bir El Clasico'da forma giydi. Milli futbolcumuz, takımının ikinci golünün asistini yaptı.

        İşte milli futbolcunun asistiyle gelen gol:

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