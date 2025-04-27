Barcelona: 3 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, 2-1 geriye düştüğü mücadeleden uzatmalarda bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona, Pedri'nin 28. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ise 69. dakikada Kylian Mbappe, serbest vuruştan skora dengeyi getirdi: 1-1. 77. dakikada ise Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Tchouameni, takımını öne geçirdi. Barcelona ise 84. dakikada Ferran Torres'in golüyle skora yeniden denge getirdi: 2-2.

Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada uzatmalara gidildi.

116. dakikada Barcelona, Jules Kounde ile yeniden öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Barcelona kupanın sahibi oldu.

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