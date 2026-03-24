Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de play- off yarışı sürerken Barcelona– Anadolu Efes maçının tarihi basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz, zorlu deplasmanda galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati de gündemde yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın form durumu yakından takip ediliyor. Peki, Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Euroleague'in 33. haftasında yarın İspanyol devi Barcelona'ya konuk olacak. Organizasyondaki 32 müsabakanın 10'unu kazanan Anadolu Efes, haftaya 18. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan Barcelona, 10. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Anadolu Efes, 74-73 kazandı. Peki, Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
BARCELONA- ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona- Anadolu Efes maçı 24 Mart Salı (bu akşam) 22.30'da oynanacak.
BARCELONA- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Palau Blaugrana'da oynanacak zorlu mücadele S Sport'dan canlı yayınlanacak.
BARCELONA- ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport'a üye olabilir, mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
AVRUPA ARENASINDA 908. RANDEVU!
Anadolu Efes, Barcelona mücadelesiyle Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 907 karşılaşmada 504 galibiyet, 403 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 660. maçını yapacak. Geride kalan 659 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 312'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.