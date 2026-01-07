Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Süper Kupa yarı final Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

        Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Barcelona, İspanya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Barcelona-Athletic Bilbao maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona-Athletic Bilbao maçının canlı olarak yayınlanacağı platform...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 07.01.2026 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Barcelona-Athletic Bilbao maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında geçtiğimiz sene Suudi Arabistan'da oynanan yarı final maçını Barcelona 2-0'lık skorla kazanmıştı. Tek maç eleme usülüne göre oynanacak mücadelede rakibine üstün gelen taraf, adını finale yazdıracak. Peki, "Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Süper Kupa yarı final Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        2

        BARCELONA-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Barcelona-Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa yarı final maçı 7 Ocak Çarşamba akşamı saat 22:00'de oynanacak.

        3

        BARCELONA-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Raphinha, Pedri, Yamal; Torres

        5

        Athletic Bilbao : Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"