Barcelona-Athletic Bilbao maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında geçtiğimiz sene Suudi Arabistan'da oynanan yarı final maçını Barcelona 2-0'lık skorla kazanmıştı. Tek maç eleme usülüne göre oynanacak mücadelede rakibine üstün gelen taraf, adını finale yazdıracak. Peki, "Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Süper Kupa yarı final Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...