Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Barcelona-Athletic Bilbao maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona-Athletic Bilbao maçının canlı olarak yayınlanacağı platform...
Barcelona-Athletic Bilbao maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında geçtiğimiz sene Suudi Arabistan'da oynanan yarı final maçını Barcelona 2-0'lık skorla kazanmıştı. Tek maç eleme usülüne göre oynanacak mücadelede rakibine üstün gelen taraf, adını finale yazdıracak. Peki, "Barcelona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Süper Kupa yarı final Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
BARCELONA-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona-Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa yarı final maçı 7 Ocak Çarşamba akşamı saat 22:00'de oynanacak.
BARCELONA-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.