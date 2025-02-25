Barcelona ve Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. La Liga'da lider konumda olan Hansi Flick yönetimindeki Katalan devi, oynadığı 25 maçın 17'sinde galibiyet alırken 5 maçı kaybedip, 4 müsabakada ise beraberlik yaşadı. 3. sırada olan Diego Simeone’nin öğrencileri ise oynadığı 25 maçında 15'inde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet yaşarken 8 mücadeleyi de berabere tamamladı. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…