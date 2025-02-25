Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya Kral Kupası yarı finali
İspanya Kral Kupası yarı final maçında Barcelona, evinde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Estadi Olimpic Lluis Companys Stadı'nda oynanacak dev karşılaşmada, iki takım da finale yükselmek ve kupayı müzelerine götürmek için kıyasıya mücadele edecek. Kazanan ekip, finalde Real Sociedad - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı izle kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
Barcelona ve Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. La Liga'da lider konumda olan Hansi Flick yönetimindeki Katalan devi, oynadığı 25 maçın 17'sinde galibiyet alırken 5 maçı kaybedip, 4 müsabakada ise beraberlik yaşadı. 3. sırada olan Diego Simeone’nin öğrencileri ise oynadığı 25 maçında 15'inde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet yaşarken 8 mücadeleyi de berabere tamamladı. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Atletico Madrid maçı, 25 Şubat 2025 Salı günü oynanacak ve saat 23.30’da başlayacak.
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Barcelona - Atletico Madrid maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Estadi Olimpic Lluis Companys Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER
BARCELONA: Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Yamal; Lewandowski
ATLETİCO MADRİD: Musso; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Tivibu Spor kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://www.tivibu.com.tr/spor
BARCELONA’DA İKİ EKSİK VAR
Barcelona'da Marc Bernal ve Marc-Andre ter Stegen sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Andreas Christensen ise şans verilmesi halinde oynayamaya hazır hale geldi. Las Palmas maçından sonra ayağının kanlı bir fotoğrafını paylaşan Lamine Yamal'ın herhangi bir sakatlığı bulunmadığı öğrenildi.