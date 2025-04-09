Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona - Borussia Dortmund: 4-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Barcelona - Borussia Dortmund: 4-0 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussi Dortmund'u konuk eden Barcelona, rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finale göz kırptı. İspanyol devine galibiyeti getiren golleri Raphinha, Lewandowski (2) ve Lamine Yamal kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 23:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona tur kapısını araladı!
        ABONE OL

        Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ağırladığı Borussia Dortmund'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yarı final için büyük avantaj yakaladı.

        Barça'ya galibiyeti getiren golleri 25'te Raphinha, 48 ve 66'da Robert Lewandowski ile 72'de Lamine Yamal kaydetti.

        İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 15 Nisan Salı günü Dortmund'un ev sahipliğinde oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Erzurum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak