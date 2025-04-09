Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı!
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Katalan ekibi, ev sahibi avantajını kullanıp yarı final biletine bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecek. Almanya'nın köklü ekibi ise İspanyol ekibini devirip rövanş öncesi avantajı kapmak istiyor. Hansi Flick ile Niko Kovac'ın muhtemel ilk 11'leri araştırılıyor. İki takımın dev mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler Barcelona-Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saatini merak ediyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Barcelona ve Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. İspanyol ekibi, ilk mücadelede ev sahibi avantajını kullanarak Alman ekibini yenmek ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor. Devler Ligi'nde kupayı müzesine götürmek isteyen Borussia Dortmund ise Barcelona deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
BARCELONA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona-Borussia Dortmund maçı, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak.
BARCELONA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.
MUHTEMEL 11’LER
BARCELONA: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski.
BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Ryerson, Anton, Can, Svensson, Nmecha, Ozcan, Adeyemi, Brandt, Beier, Guirassy.
ALMAN EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLİK
Borussia Dortmund'da, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Schlotterbeck şoku yaşandı.
Alman takımından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin menisküsünün yırtıldığı ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği bildirildi.
Schlotterbeck, bu sezon Bundesliga'da 23, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Almanya Federasyon Kupası'nda ise 2 maçta forma giymişti.
BARCELONA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE
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