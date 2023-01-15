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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı!

Türk futbolunun ileride çok şeyler beklediği Emre Demir, sezon başında 2 milyon euroya transfer olduğu Barcelona'da umduğunu bulamadı. 19 yaşındaki milli futbolcunun durumunu masaya yatıran İspanyol devi, flaş bir karar aldı.

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  • Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı!

    Sezon başında Kayserispor'dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İspanyol devinde umduğunu bulamadı. 
  • Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı!

    Katalan ekibinin B takımında sadece 24 dakika süre alabilen 19 yaşındaki futbolcunun Barcelona günleri erken bitebilir...
  • Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı!

    İspanyol AS Gazetesi'nde yer alan habere göre; Barcelona kulübünün yetkilileri, genç futbolcudan ocak ayında kendisine kulüp bulmasını istedi. 
  • Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı!

    Barcelona B takımının teknik direktörü Rafael Marquez, milli futbolcumuzun Barcelona'da adaptasyon sürecini atlatamadığını belirtirken, Emre'nin İngilizce'yi çok az, İspanyolca'yı ise hiç bilmediğini söyledi. 
  • Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı!

    Öte yandan Emre Demir ise yaptığı açıklamada daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediğini söylerken, arayışlara başladığını ifade etti.
  • Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı!

    AS Gazetesi'ne konuşan Emre Demir, "Beni isteyen bir kulüp olursa giderim ancak Barcelona'dan ayrılacağım kesin olarak söylenemez. Takım bulamazsam Barcelona B takımında oynamaya devam edeceğim.
  • Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı!

    Beni buraya getiren yönetim görevden ayrıldı. Yeni yönetim, Barcelona B takımı için kontrat şartlarımın çok ağır olduğunu düşünüyor. Henüz net bir karar verilmiş değil" dedi.

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