THY EuroLeague'in 6. haftasında Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, son periyodunda müthiş bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmadan 81-80 mağlup ayrıldı.
Saarı-lacivertliler böylece EuroLeague'de ilk yenilgisini alırken, Barça ise 4. kez kazandı.
İspanyol ekibinde 26 sayı, 7 asistle oynayan Nicolas Laprovittola maçın en skorer ismi olurken, milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı ise 6 sayı, 5 ribauntluk performans sergiledi.
Fenerbahçe Beko'da ise Johnathan Motley'nin 23 sayı, 7 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.
NE YAPTIN MOTLEY!
Öte yandan Motley'nin skor 81-78 iken son saniyede bomboş pozisyonda 3 sayılık atış yerine 2 sayılık baskete yönelmesi maç sonunda takım arkadaşlarının tepkisini çekti.
Salon: Palau Blaugrana
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan)
Barcelona: Sertaç Şanlı 6, Kalinic 14, Satoransky 2, Laprovittola 26, Tobey 13, Pauli, Vesely 4, Abrines 1, Higgins 3, Jokubaitis 8, Nnaji 4
Fenerbahçe Beko: Motley 23, Wilbekin 6, Hayes-Davis 3, Pierre, Calathes 8, Metecan Birsen 2, Edwards 2, Melih Mahmutoğlu 11, Jekiri 4, Guduric 11, Booker 4, Şehmus Hazer 6
1. Periyot: 21-19
Devre: 39-36
3. Periyot: 62-49
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