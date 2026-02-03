Habertürk
Habertürk
        Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 26. haftasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde, Barcelona - Fenerbahçe Beko basket maçının başlama saati ve mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 19:21 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:21
        1

        Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederek üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etmeyi başardı. Bir maç eksiğiyle ligde lider durumunda olan son şampiyon, zorlu Barcelona deplasmanında galip gelip liderleğini sürdürmek istiyor. Peki, "Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 3 Şubat Salı günü saat 22.30’da oynanacak

        3

        BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak

        4

        EUROLEAGUE'DE LİDER

        Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.

        Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.

        5

        İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

        2025-26 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 72-71 FC Barcelona

        2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 75-83 Barcelona

        2024-25 - Normal sezon - Barcelona 90-63 Fenerbahçe Beko

        2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-74 Barcelona

        2023-24 – Normal sezon – Barcelona 89-81 Fenerbahçe Beko

        2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-73 Barcelona

        2022-23 – Normal sezon – Barcelona 81-80 Fenerbahçe Beko

        2021-22 – Normal sezon – Barcelona 88-67 Fenerbahçe Beko

        2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona

        2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 73-82 Barcelona

        2020-21 – Normal sezon – Barcelona 97-55 Fenerbahçe Beko

        2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-80 FC Barcelona

        2019-20 – Normal sezon – FC Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko

        2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-82 Barcelona Lassa

        2018-19 – Normal sezon – Barcelona Lassa 65-84 Fenerbahçe Beko

        2017-18 – Normal sezon – Fenerbahçe Doğuş 86-82 Barcelona Lassa

        2017-18 – Normal sezon – Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş

        2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 68-65 Barcelona Lassa

        2016-17 – Normal sezon – Barcelona Lassa 72-73 Fenerbahçe

        2014-15 – Normal sezon – Barcelona 89-91 Fenerbahçe Ülker

        2014-15 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-80 Barcelona

