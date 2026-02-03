Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederek üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etmeyi başardı. Bir maç eksiğiyle ligde lider durumunda olan son şampiyon, zorlu Barcelona deplasmanında galip gelip liderleğini sürdürmek istiyor. Peki, "Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...