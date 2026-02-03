Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 26. haftasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde, Barcelona - Fenerbahçe Beko basket maçının başlama saati ve mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı saati...
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederek üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etmeyi başardı. Bir maç eksiğiyle ligde lider durumunda olan son şampiyon, zorlu Barcelona deplasmanında galip gelip liderleğini sürdürmek istiyor. Peki, "Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 3 Şubat Salı günü saat 22.30’da oynanacak
BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak
EUROLEAGUE'DE LİDER
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
2025-26 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 72-71 FC Barcelona
2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 75-83 Barcelona
2024-25 - Normal sezon - Barcelona 90-63 Fenerbahçe Beko
2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-74 Barcelona
2023-24 – Normal sezon – Barcelona 89-81 Fenerbahçe Beko
2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-73 Barcelona
2022-23 – Normal sezon – Barcelona 81-80 Fenerbahçe Beko
2021-22 – Normal sezon – Barcelona 88-67 Fenerbahçe Beko
2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-76 Barcelona
2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 73-82 Barcelona
2020-21 – Normal sezon – Barcelona 97-55 Fenerbahçe Beko
2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-80 FC Barcelona
2019-20 – Normal sezon – FC Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko
2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-82 Barcelona Lassa
2018-19 – Normal sezon – Barcelona Lassa 65-84 Fenerbahçe Beko
2017-18 – Normal sezon – Fenerbahçe Doğuş 86-82 Barcelona Lassa
2017-18 – Normal sezon – Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş
2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 68-65 Barcelona Lassa
2016-17 – Normal sezon – Barcelona Lassa 72-73 Fenerbahçe
2014-15 – Normal sezon – Barcelona 89-91 Fenerbahçe Ülker
2014-15 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 78-80 Barcelona