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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona, Gavi'nin sağ ön çapraz bağının yırtıldığı açıkladı - Futbol Haberleri

        Barcelona, Gavi'nin sağ ön çapraz bağının yırtıldığı açıkladı

        Barcelona, dün oynanan İspanya - Gürcistan maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen 19 yaşındaki futbolcu Gavi'nin sağ diz ön çapraz bağının tamamen yırtıldığı ve buna bağlı olarak da yan menisküs yaralanması yaşadığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:07
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        Barcelona'ya Gavi'den kötü haber!
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        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu son maçında İspanya, konuk ettiği Gürcistan’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gavi’nin sağlık durumuyla ilgili 19 yaşındaki futbolcunun kulübü Barcelona'dan açıklama yapıldı.

        İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun sağ diz ön çapraz bağın tamamen yırtıldığı ve buna bağlı olarak yan menisküs yaralanması yaşadığı bildirdi.

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