Barcelona-İnter maçı canlı izle: Barcelona-İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında İnter'i konuk ediyor. Katalan ekibi, ev sahibi olma avantajını kullanarak final yolunda avantaj sağlamak istiyor. İtalyan devi Inter ise Barcelona karşısında tüm kozlarını kullanarak final biletini kapmanın hesaplarını yapıyor. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona karşısında forma şansı bulup bulmayacağı ise futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Barcelona-İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona-İnter maçı canlı izle ekranı...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Yarı Final ilk maçları ile sürüyor. Yarı final turu ilk maçında Barcelona, İnter ile karşı karşıya geliyor. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Barcelona-İnter mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-İnter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte detaylar...
BARCELONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Inter maçı 30 Nisan Çarşamba bugün saat 22.00'de oynanacak.
BARCELONA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Inter-Barcelona maçı 7 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres