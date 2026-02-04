Habertürk
        Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finalde!

        İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Albacete'yi deplasmanda 2-1 yenen Barcelona, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:12
        Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finalde!
        Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda Albacete'yi eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Carlos Belmonte Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında 2. Lig temsilcisi Albacete, LaLiga devi Barcelona'yı ağırladı.

        39'da Lamine Yamal ve 56'da Ronald Araujo'nun golleriyle rakibini 2-1 yenen Barcelona, yarı finale yükseldi.

        Son 16 turunda Real Madrid'i 3-2 yenerek saf dışı bırakan Albacete'de ise Javier Moreno'nun 87. dakikada attığı gol yeterli olmadı.

        Kral Kupası'nda çeyrek finaller, Alaves-Real Sociedad, Valencia-Athletic Bilbao ve Real Betis-Atletico Madrid maçlarıyla tamamlanacak.

