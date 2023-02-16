Barcelona Manchester United maçı için beklenen gün geldi çattı. Avrupa Ligi'nde günün en dikkat çeken karşılaşması olan dev mücadeleye dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, Barcelona Manchester United maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...