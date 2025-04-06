Barcelona - Real Betis: 1-1 (MAÇ SONUCU) İspanya La Liga'da lider Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in mağlup olduğu haftada evinde Real Betis ile 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsatı tepti. Gavi ile öne geçen Barça, Nathan'ın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu. Barcelona'nın ligdeki 9 maçlık galibiyet serisi böylece son buldu.

Habertürk Giriş: 06.04.2025 - 00:07 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:07 facebook

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