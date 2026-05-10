Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan El Clásico heyecanı yeniden sahne alıyor. La Liga'nın 35. haftasında oynanacak dev karşılaşmada, lider Barcelona sahasında ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Detaylar haberimizde.
El Clásico'da kritik bir karşılaşma oynanacak. Lider Barcelona, kendi sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Ev sahibi ekip bu mücadeleden sadece 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ise Real Madrid, 2-1'lik skorla kazanmıştı.
Camp Nou’da oynanacak dev karşılaşma bugün saat 22.00’de başlayacak.
El Clásico heyecanına sahne olacak bu mücadele, futbolseverlere ekran başında büyük bir heyecan yaşatacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
El Clásico öncesinde Real Madrid’de önemli bir eksik dikkat çekiyor. Genç yıldız Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.
Teknik ekibin risk almak istemediği Arda Güler’in, maç kadrosuna dahil edilmediği ve tedavi sürecinin sürdüğü belirtildi. Bu gelişme, Real Madrid’in hücum planlarında önemli bir değişikliğe neden olurken, genç oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili net bir açıklama ise henüz yapılmadı.
MUHTEMEL 11’LER
Barcelona
Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo, Eric García, Pedri, Gavi, Rashford, Fermín, Lewandowski.
Real Madrid
Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Camavinga, Tchouaméni, Pitarch, Bellingham, Vinícius, Mbappé.