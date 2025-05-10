Barcelona-Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. İspanya La Liga'da şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözecek olan Barcelona-Real Madrid maçında gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızın Barcelona karşısında ilk 11'de oynayıp oynamayacağına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? El Clasico hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?" İşte Barcelona-Real Madrid maçının tarihi ve saati...