'El Clasico' heyecanı! Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
La Liga'da 35. hafta dev 'El Clasico'ya sahne oluyor. Barcelona, sahasında ezeli rakibi Real Madrid ağırlıyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek maç öncesinde, Real Madrid 75 puanla 2. sırada, Barcelona 79 puanla lider durumda bulunuyor. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde, Barcelona-Real Madrid maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
Barcelona-Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. İspanya La Liga'da şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözecek olan Barcelona-Real Madrid maçında gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızın Barcelona karşısında ilk 11'de oynayıp oynamayacağına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? El Clasico hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?" İşte Barcelona-Real Madrid maçının tarihi ve saati...
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona - Real Madrid maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 17.15'te oynanacak
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OLABİLİR
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in El Clasico'ya ilk 11'de başlayabileceğini açıkladı
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER
BARCELONA: Szczesny, Araujo, Martinez, Garcia, Fort Garcia, Gavi, Pedri, Yamal, Olmo, Fati, Torres
REAL MADRİD: Courtois, Raul, Alaba, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Tchouameni, Valverde, Diaz, Vinicius, Endrick