Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona, Ronald Araujo'yla uzattı - Futbol Haberleri

        Barcelona, Ronald Araujo'yla uzattı

        İspanyol devi Barcelona, defans oyuncusu Ronald Araujo'nun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 22:17 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona, Ronald Araujo'yla uzattı!
        ABONE OL

        İspanya Laliga'da 3. sırada yer alan Barcelona, savunma oyuncusu Ronald Araujo'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada yeni sözleşmenin 2031 yılına kadar olduğu ifade edilirken Araujo'nun maaşına ve serbest kalma maddesine dair bir detay paylaşılmadı.

        Barcelona formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Uruguaylı stoper, bu maçlarda 1 asist yapmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri