Bardakçı'dan gündem olan sözler Habertürk Yazarı Tarihçi Murat Bardakçı, Faruk Aksoy'un sunduğu Bayram Sohbetleri programında, "Atatürk dine nasıl bakıyordu" sorusunu yanıtladı. Bardakçı, gündem olan açıklamasında, "Atatürk 1928'de çıkan bir kitapta, Grace Ellison. Bu 1923'te yapılan bir röportajı. 1928'de kitap haline getirilmiş. Kitabın ismi, 'An English Woman in Ankara'. Bu kitapta 20 küsuruncu sayfada Atatürk'ün bir sözü var. Not aldım soracağınızı bildiğim için. 'Benim bir dinim yok. Bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını arzu ediyorum. Atatürk bunu söylüyor. Ben yorum yapmıyorum." ifadelerini kullandı. Bardakçı programda ayrıca Cumhuriyet ve din politikaları hakkında da, "Tek parti döneminde hac yasaktı. Resmi yasak olmamasına rağmen. Devlet istemiyordu. Çok az bir kesim vardı giden kaçak gidiyorlardı." şeklinde konuştu

