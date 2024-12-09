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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper'in babasından Manaj'a tepki! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper'in babasından Manaj'a tepki!

        Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup ettiği maçın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz, Rey Manaj'ın yaptığı faul sonrası sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Milli futbolcunun babası ise sosyal medya hesabında Rey Manaj'ın paylaşımına çarpıcı yorumlarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:18
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        Barış Alper Yılmaz, Rey Manaj'ın maçın son dakikalarında yaptığı müdahaleyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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        Milli oyuncu sedyeyle sahadan çıkarken Rey Manaj'a büyük tepki gösterildi. Hakem Turgut Doman ise pozisyonu VAR'da inceledi ve Rey Manaj'a kırmızı kart göstermedi.

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        BARIŞ ALPER'İN BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

        Sosyal medya hesabından özür dileyen Rey Manaj'a Barış Alper'in babası tepki gösterdi. Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'ın özür paylaşımına çarpıcı yorumlar yaptı.

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        "SENİNLE ÇOK KARŞILAMAK İSTERİM"

        Yüksel Yılmaz sosyal medya hesabından, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız." sözleriyle tepki gösterdi.

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