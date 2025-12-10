Habertürk
        Barış Alper Yılmaz: Her şey bizim elimizde! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Her şey bizim elimizde!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 10.12.2025 - 01:29 Güncelleme: 10.12.2025 - 01:29
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, mücadelenin ardından konuştu.

        "HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

        Maçı kazanmak için geldik ama istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Son iki maça aslanlar gibi çıkıp, onları mutlu edeceğiz. Her şey bizim elimizde. Galatasaray en iyi yerde olmayı hak ediyor. Kalan iki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. İnşallah hayırlısı olacak.

