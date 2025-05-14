Barış Alper Yılmaz: İkinci kupamızı bekliyoruz

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek zafere ulaşan Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

"SAHADA HİSSEDİYORUZ"

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Taraftarımızın bize desteği çok farklı. Sahada onu hissediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.