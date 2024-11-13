Barış Arduç: En güzel iş babalık ve eşlik

"ŞU AN TEK GÖREVİM EVİME BABALIK, EŞİME KOCALIK YAPMAK"

Şu anda bir projede yer almadığını belirten Barış Arduç, babalık ve eşlik görevlerine odaklandığını dile getirdi. Arduç, sözlerini; "Şu anki tek görevim evime babalık yapmak, eşime kocalık görevimi yapmak. Benim iş programım da artık Gupse’nin işleri bittiğinde netleşir. En güzel iş de benim için babalık ve eşlik. Ortak bir görev aslında babalık ve annelik. Eşimin adını anmadan da geçmek biraz haksızlık olur ona" ifadeleriyle sürdürdü.