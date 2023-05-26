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Barış Arduç'un kızıyla ilk Çeşme tatili

9 Eylül 2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutlululuğunu yaşayan Barış Arduç, Levent'teydi. Daha önce "Tek ilgilendiğim şey kızım" açıklamasını yapan ünlü oyuncu, "Bu yaz tatil yapacağız. Yine Çeşme’ye gideceğiz" dedi

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  • Barış Arduç'un kızıyla ilk Çeşme tatili - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Barış Arduç, Levent'te otomobiliyle trafikte seyir halindeyken görüntülendi.

    Basın mensuplarının röportaj talebini geri çevirmeyen oyuncu, "Arkadaşlar ile Mustafa Aksakallı’nın mekanındaydık. Şimdi de evime gidiyorum. Dizi-ev arası mekik dokuyorum. Gupse ve kızımız Jan Asya da gayet iyiler. Evde beni bekliyorlar" açıklamasında bulundu.
  • Barış Arduç'un kızıyla ilk Çeşme tatili - Magazin haberleri

    Muhabirlerin, "Ailece yaz tatili yapacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Arduç, "Bu yaz tatil yapacağız. Yine Çeşme’ye gideceğiz" dedi.
  • Barış Arduç'un kızıyla ilk Çeşme tatili - Magazin haberleri

    "TEK İLGİLENDİĞİM ŞEY KIZIM"

    Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına, "Şu an herhangi bir proje yok. Zaten seçim sürecindeyiz. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Barış Arduç'un kızıyla ilk Çeşme tatili - Magazin haberleri

    "EVLENDİKTEN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

    Arduç, ayrıca daha önce, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.
  • Barış Arduç'un kızıyla ilk Çeşme tatili - Magazin haberleri

    ÇEŞME'DE NİKAH

    'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.
  • Barış Arduç'un kızıyla ilk Çeşme tatili - Magazin haberleri

    BİR KIZLARI VAR

    Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına almıştı. Çerkes olan Gupse Özay, 9 Eylül'de dünyaya gelen kızına Jan Asya ismi vermişti.

    Jan, TDK'da "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen..." anlamına geliyor.
  • Barış Arduç'un kızıyla ilk Çeşme tatili - Magazin haberleri

    Barış Arduç

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