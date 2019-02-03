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Sanatçının kabrine karanfil bırakan ailesi ve sevenleri, burada Manço'ya olan sevgilerini dile getirdi.



Anma törenine katılan çok sayıda vatandaşa lokma dağıtıldı. Etkinliğine katılan vatandaşlar, daha sonra Barış Manço Vapuruyla Kadıköy'e hareket etti.