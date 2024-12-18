Survivor performansı ile dikkat çeken Barış Murat Yağcı Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Acun Ilıcalı, izleyenlerin merak ettiği "Survivor 2025" fragmanını sosyal medya üzerinden paylaştı. Fragmanın paylaşılması sonrasında yarışmanın tarihi ve kadrodaki isimler kesinleşti. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...