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HaberlerFiskosBarış Yurtçu: Düğün için hazırlıklarımız devam ediyor - Magazin haberleri

Barış Yurtçu: Düğün için hazırlıklarımız devam ediyor

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yurtçu, "Düğün için hazırlıklarımız devam ediyor. Balayını nerede yapacağımıza henüz karar vermedik. Zaten şu sıralar Deniz’in film çekimi var. Ben de yeni çıkartacağımız parçanın çalışmalarını sürdürüyorum. Şu sıralar ikimiz de baya yoğunuz" dedi

Deniz Baysal - Barış Yurtçu

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde meydan katında bulunan bir restoranda dostlarıyla bir araya gelen şarkıcı, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yurtçu, "Düğün için hazırlıklarımız devam ediyor. Balayını nerede yapacağımıza henüz karar vermedik. Zaten şu sıralar Deniz’in film çekimi var. Ben de yeni çıkartacağımız parçanın çalışmalarını sürdürüyorum. Şu sıralar ikimiz de baya yoğunuz" dedi.

 

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