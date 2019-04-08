Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı

Giriş: 08.04.2019 - 08:17 | Güncelleme:  

‘Kolpa’ grubunun başarılı solisti Barış Yurtçu, 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Deniz Baysal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yurtçu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı

  • 1Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    ‘Kolpa’ grubunun başarılı solisti Barış Yurtçu ile 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Deniz Baysal, geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

  • 2Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    Barış Yurtçu,  2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Deniz Baysal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yurtçu'nun "Mutlu seneler sevgilim, en iyi arkadaşım... Süper bir yıl dilerim. Bütün sene böyle güzel gülmen dileğiyle..." notunu düştüğü paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

  • 3Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    Öte yandan çift, düğün hazırlıklarına başlamıştı. Çeşme'de dünyaevine gireceklerini açıklayan ikili, düğünün gerçekleşeceği yeri gezmişti. Baysal ile Yurtçu, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.

  • 4Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 5Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 10Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 11Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 12Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 13Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 14Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 15Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 16Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 17Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 18Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 21Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 23Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 24Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 25Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 26Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 27Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 28Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 29Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 30Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 31Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 32Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 33Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 34Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    34|47
  • 35Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    35|47
  • 36Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    36|47
  • 37Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    37|47
  • 38Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    38|47
  • 39Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    39|47
  • 40Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 41Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    41|47
  • 42Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    42|47
  • 43Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    43|47
  • 44Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    44|47
  • 45Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 46Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 47Barış Yurtçu sevgilisi Deniz Baysal'ın yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
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