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Barış Yurtçu, 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Deniz Baysal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yurtçu'nun "Mutlu seneler sevgilim, en iyi arkadaşım... Süper bir yıl dilerim. Bütün sene böyle güzel gülmen dileğiyle..." notunu düştüğü paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.