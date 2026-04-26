        Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Avcılar'da düşerek bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Avcılar'da, iddiaya göre dengesini kaybederek motosikletten düşen ve ardından bariyerlere çarpan sürücü Sezer Can Avşaroğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 02:01 Güncelleme:
        Avcılar'dakikKaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü istikametine motosikletle seyir halinde bulunan Sezer Can Avşaroğlu, bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletten düşen Avşaroğlu, bariyerlere çarptı.

        Ağır yaralanan Sezer Can Avşaroğlu'nun yardımına yoldaki diğer motosikletliler yetişti. Başındaki kaskı çıkarılan Avşaroğlu için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan sürücüyü Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Sezer Can Avşaroğlu kurtarılamadı. Avşaroğlu'nun ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın ederek gözyaşı dökerken, polis de önlem aldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma devam ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        Bolu'da dehşet: aylık bebeğini öldürdü
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
