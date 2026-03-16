        Barok müziğin kalbi Roma'da Türk rüzgarı

        Barok müziğin kalbi Roma’da Türk rüzgarı

        Barok müziğin tarihsel merkezlerinden biri olan Roma, bu yıl düzenlenen Rome International Orchestra Festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden orkestraları ağırladı. Türkiye'yi ise Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan Dolce Risonanza Barok Orkestrası temsil etti. Türk müzisyenlerin performansı büyük ilgi görürken, konser sonunda dinleyiciler uzun süre ayakta alkışladılar

        Giriş: 16.03.2026 - 12:48
        Rome Internaional Orchestra Festival kapsamında; İsveç, Almanya, Slovakya, İtalya ve Macaristan’dan topluluklar sahne aldı.

        Yaklaşık 40 genç müzisyenden oluşan, Marmara Üniversitesi bünyesindeki Dolce Risonanza Barok Orkestrası da dikkat çeken performanslardan birine imza attı. Konser aynı zamanda birçok öğrenci için ilk yurtdışı sahne deneyimi olma özelliği taşıdı.

        Orkestranın şefi Prof. Dr. İzzet Yücetoker, bu deneyimin yalnızca bir konser değil aynı zamanda tarihsel bir yolculuk olduğunu vurguladı:

        “Barok müzik yalnızca kitaplarda öğrenilen bir dönem değildir; mekânıyla, akustiğiyle, kültürüyle birlikte hissedilir. Öğrencilerimin bu müziği Roma’da icra etmesi, onlar için müzik tarihinin canlı bir sayfasının içinde yer almak anlamına geliyor.”

        REKLAM

        TÜRK MÜZİSYENLER UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDILAR

        Festival kapsamındaki ilk konser, Roma’nın önemli kültür mekânlarından Teatro Don Bosco salonunda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören konser, dinleyicilerin uzun süre ayakta alkışladığı bir atmosferle sona erdi.

        Festivalin ikinci konseri ise Roma’nın görkemli basilicalarından birinde gerçekleşti. Gecenin kapanışı Türk orkestraya emanet edildi. Programın ilk bölümünde koro ve orkestra iki eser seslendirdi.

        Konserin final bölümünde ise sahne solistlere bırakıldı. Sevim Naz Erzin solo flüt performansıyla dikkat çekerken, İzzet Yücetoker ve Sude Nur dört el piyano ile sahne aldı. Beste Hoşses klarnet performansıyla programa renk kattı.

        GECENİN FİNALİ VİVALDİ’NİN ÜNLÜ ESERİ İLE YAPILDI

        Konserin finali, Barok dönemin en önemli bestecilerinden Antonio Vivaldi’nin ünlü eseri The Four Seasons’ten “Summer” bölümü ile yapıldı. Eser, İzzet Yücetoker ve Ayşe Sena Gürşen tarafından seslendirilirken Dolce Risonanza Barok Orkestrası eşlik etti. Enerjik ve renkli performans festivalin en dikkat çekici kapanışlarından biri oldu.

        REKLAM

        Şef Yücetoker, konserin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

        “Barok müzik Roma’nın mimarisi gibi; ihtişamlı ama aynı zamanda çok zarif. Öğrencilerimin bu atmosferde sahneye çıkması benim için büyük bir gurur. Sanatın uluslararası dili sayesinde genç müzisyenlerimiz Türkiye’yi burada çok güçlü bir şekilde temsil etti.”

        Roma’daki performans, yalnızca bir festival konseri olmanın ötesinde, Barok müziğin doğduğu coğrafya ile Türkiye’den genç müzisyenler arasında kurulan anlamlı bir kültür köprüsü olarak hafızalarda yer etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babasından izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktığı otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gökçe köyünde yaşayan E.U., babası Recep Ulu'ya ait aracı izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktı. E.U.nun kontrolünü yitirdiği 51 ACY 788 plakalı otomobil, önündeki Veli Demirbaş yönetimindeki 32 AF...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
        İngiliz üniversitesinde menenjit salgını! 2 kişi öldü
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        "Bu futbol yetmez!"
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar