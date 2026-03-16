Barok müziğin kalbi Roma’da Türk rüzgarı

Rome Internaional Orchestra Festival kapsamında; İsveç, Almanya, Slovakya, İtalya ve Macaristan’dan topluluklar sahne aldı.

Yaklaşık 40 genç müzisyenden oluşan, Marmara Üniversitesi bünyesindeki Dolce Risonanza Barok Orkestrası da dikkat çeken performanslardan birine imza attı. Konser aynı zamanda birçok öğrenci için ilk yurtdışı sahne deneyimi olma özelliği taşıdı.

Orkestranın şefi Prof. Dr. İzzet Yücetoker, bu deneyimin yalnızca bir konser değil aynı zamanda tarihsel bir yolculuk olduğunu vurguladı:

“Barok müzik yalnızca kitaplarda öğrenilen bir dönem değildir; mekânıyla, akustiğiyle, kültürüyle birlikte hissedilir. Öğrencilerimin bu müziği Roma’da icra etmesi, onlar için müzik tarihinin canlı bir sayfasının içinde yer almak anlamına geliyor.”

TÜRK MÜZİSYENLER UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Festival kapsamındaki ilk konser, Roma’nın önemli kültür mekânlarından Teatro Don Bosco salonunda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören konser, dinleyicilerin uzun süre ayakta alkışladığı bir atmosferle sona erdi.

Festivalin ikinci konseri ise Roma’nın görkemli basilicalarından birinde gerçekleşti. Gecenin kapanışı Türk orkestraya emanet edildi. Programın ilk bölümünde koro ve orkestra iki eser seslendirdi.

Konserin final bölümünde ise sahne solistlere bırakıldı. Sevim Naz Erzin solo flüt performansıyla dikkat çekerken, İzzet Yücetoker ve Sude Nur dört el piyano ile sahne aldı. Beste Hoşses klarnet performansıyla programa renk kattı.

GECENİN FİNALİ VİVALDİ’NİN ÜNLÜ ESERİ İLE YAPILDI

Konserin finali, Barok dönemin en önemli bestecilerinden Antonio Vivaldi’nin ünlü eseri The Four Seasons’ten “Summer” bölümü ile yapıldı. Eser, İzzet Yücetoker ve Ayşe Sena Gürşen tarafından seslendirilirken Dolce Risonanza Barok Orkestrası eşlik etti. Enerjik ve renkli performans festivalin en dikkat çekici kapanışlarından biri oldu.

Şef Yücetoker, konserin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Barok müzik Roma’nın mimarisi gibi; ihtişamlı ama aynı zamanda çok zarif. Öğrencilerimin bu atmosferde sahneye çıkması benim için büyük bir gurur. Sanatın uluslararası dili sayesinde genç müzisyenlerimiz Türkiye’yi burada çok güçlü bir şekilde temsil etti.”

Roma’daki performans, yalnızca bir festival konseri olmanın ötesinde, Barok müziğin doğduğu coğrafya ile Türkiye’den genç müzisyenler arasında kurulan anlamlı bir kültür köprüsü olarak hafızalarda yer etti.