        Haberler Gündem Güncel Bartın'da otobüs, otomobilin üzerine devrildi; yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Bartın'da otobüs, otomobilin üzerine devrildi; 46 yaralı!

        Bartın'da Yazıcılar Kampüsü mevkiinde özel halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi. Kazada aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 46 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Bartın’da Yazıcılar kampüsü mevkiinde özel halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

        OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

        DHA'daki habere göre; Bartın'da Yazıcılar Kampüsü mevkisinde bugün sabah saatlerinde bir özel halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi.

        46 KİŞİ YARALANDI!

        Kazada sürücülerle özel halk otobüsünde bulunan 44 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        12 KİŞİ TABURCU

        Yaralılardan 12 öğrenci, müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Diğerlerinin tedavisi sürüyor.

        ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

