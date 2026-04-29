Bartın'da otobüs, otomobilin üzerine devrildi; 46 yaralı!
Bartın'da Yazıcılar Kampüsü mevkiinde özel halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi. Kazada aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 46 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor
Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:07
OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
DHA'daki habere göre; Bartın'da Yazıcılar Kampüsü mevkisinde bugün sabah saatlerinde bir özel halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi.
46 KİŞİ YARALANDI!
Kazada sürücülerle özel halk otobüsünde bulunan 44 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
12 KİŞİ TABURCU
Yaralılardan 12 öğrenci, müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Diğerlerinin tedavisi sürüyor.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
