Bartın Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bartın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Bartın başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bartın Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bartın seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bartın Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.14 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:22 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 63.4 oldu. Bartın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 45.970 oyla yüzde 56.78 - Kemal Kılıçdaroğlu: 29.113 oyla yüzde 35.96 - Sinan Oğan: 5.119 oyla yüzde 6.32 - Muharrem İnce: 756 oyla yüzde 0.93 oy aldı.



Bartın 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Bartın Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.57 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:22 itibarıyla yüzde 50.5 oranında açıldı. 2023 Bartın milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 38.394 oyla yüzde 63.92 - Millet İttifakı: 18.099 oyla yüzde 30.13 - Ata İttifakı: 931 oyla yüzde 1.55 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 224 oyla yüzde 0.37 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 171 oyla yüzde 0.28 aldı. Saat 21:22 itibarıyla 2023 Bartın milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

