Bartın´da selde yıkılan köprüler yeniden yapıldı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesi Zafer köyünde geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan 4 köprü ve derenin ıslah çalışmaları tamamlandı. Dereye yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda perde duvar yapıldı. Yeni yapılan köprülerle köyün her iki yakası yeniden birbirine bağlandı.
Ulus ilçesine bağlı 650 nüfuslu Zafer köyünde 11 Ağustos 2021´de yaşanan sel felaketi yaşandı. Köyün zirvesinde bulunan 1600 rakımlı Katırovası Yaylası´na metrekareye 325 kilogram yağışın düşmesiyle birlikte köyden geçen derede su seviyesi yaklaşık 10 metre yükselince 4 köprü yıkıldı. Sel afetinden sonra köye ulaşım için dere yatağına DSİ tarafından menfezlerle yol yapıldı.
Yaşanan sel felaketinin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 233. Şube Şefliği´nin planlamaları doğrultusunda yeni köprüler yapılarak, köyün her iki yakası yeniden birbirine bağlandı. DSİ ekipleri dere yatağı üzerinde, `Zafer-1´, `Zafer-2´, `Öncüler-3´ ve `Milne-4´ köprülerini tamamlayarak, ulaşıma açılmasını sağladı. Köprüler 24 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde Kemer köprü mimarisinde yapıldı.
Selde dere yatağına dolan balçık ve taşlar temizlenerek, köyün içinden geriye doğru 2 kilometrelik bölümde 10 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğinde perde duvar yapılıp, ıslah çalışması tamamlandı. Yapımı tamamlanan köprüler ve dere yatağı havadan dronla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2022-11-24 10:05:58
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