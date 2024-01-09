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        Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

        BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:15
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        Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu
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        BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu.

        Sabah saatlerinde belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı. Ölü yunus için jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi. Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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