Domuz tuzağına yakalanan porsuk kurtarıldı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde kurulan domuz tuzağına yakalanan porsuk, orman muhafaza memurları tarafından kurtarıldı. Porsuk, bacağındaki hafif yaranın tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Aydoğmuş köyü mevkiindeki ormanda yaptığı saha denetimleri sırasında dere kenarında domuz tuzağına yakalanmış bir porsuk tespit etti. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan porsuğun bacaklarındaki çelik tel, orman muhafaza memurları tarafından makasla kesildi. Kurtarılan porsuk, bir süre derede su içtikten sonra ekipler tarafından korumaya alındı. Bacağındaki hafif yaranın veteriner hekim tarafından yapılan tedavisi sonrasında porsuk doğal ortamına salındı.