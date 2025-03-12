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        Domuz tuzağına yakalanan porsuk kurtarıldı

        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde kurulan domuz tuzağına yakalanan porsuk, orman muhafaza memurları tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:55
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        Domuz tuzağına yakalanan porsuk kurtarıldı
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        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde kurulan domuz tuzağına yakalanan porsuk, orman muhafaza memurları tarafından kurtarıldı. Porsuk, bacağındaki hafif yaranın tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

        Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Aydoğmuş köyü mevkiindeki ormanda yaptığı saha denetimleri sırasında dere kenarında domuz tuzağına yakalanmış bir porsuk tespit etti. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan porsuğun bacaklarındaki çelik tel, orman muhafaza memurları tarafından makasla kesildi. Kurtarılan porsuk, bir süre derede su içtikten sonra ekipler tarafından korumaya alındı. Bacağındaki hafif yaranın veteriner hekim tarafından yapılan tedavisi sonrasında porsuk doğal ortamına salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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