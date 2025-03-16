Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Kentte 3 yıl önce yaşanan olay nedeniyle ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Ö.A. ve 33 farklı dolandırıcılık suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.G. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarla evlerinde yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

BARTIN'da, haklarında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Ö.A. (44) ve 18 yıl hapis cezası olan U.G. (55), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

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