Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

        BARTIN'da, haklarında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
        ABONE OL

        BARTIN'da, haklarında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Ö.A. (44) ve 18 yıl hapis cezası olan U.G. (55), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kentte 3 yıl önce yaşanan olay nedeniyle ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Ö.A. ve 33 farklı dolandırıcılık suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.G. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlarla evlerinde yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü

        Benzer Haberler

        Sobadan kaynaklı yangında tek katlı ev ile odunluk yandı
        Sobadan kaynaklı yangında tek katlı ev ile odunluk yandı
        Beyin ölümü gerçekleşen aşçının organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aşçının organları umut oldu
        Heyelanda mahalledeki yol çöktü
        Heyelanda mahalledeki yol çöktü
        Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı
        Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı
        Domuz tuzağına yakalanan porsuk kurtarıldı
        Domuz tuzağına yakalanan porsuk kurtarıldı
        Bartın'da çatı yangını
        Bartın'da çatı yangını