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        Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi; 5 yaralı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde otomobille çarpışıp yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:25
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        Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi; 5 yaralı
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        BARTIN'ın Ulus ilçesinde otomobille çarpışıp yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi yolu Küllü köyü mevkisinde meydana geldi. Abdipaşa istikametine giden Nail Korkut (45) yönetimindeki 06 ABG 860 plakalı hafif ticari araç ile Emirhan Arslan (25) idaresindeki 41 AAC 468 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan Ş.K (15), Ş.K (14), S.K (40), A.S.A (14) ve G.A (42) hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazadan yara almayan sürücüler ise jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak için karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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