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        Budadığı ağaçta kalp krizi geçirip öldü

        BARTIN'da, oğlu ile birlikte budama yaparken çıktığı çınar ağacında kalp krizi geçiren Hasan Erdoğan (69) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:15
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        Budadığı ağaçta kalp krizi geçirip öldü
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        BARTIN'da, oğlu ile birlikte budama yaparken çıktığı çınar ağacında kalp krizi geçiren Hasan Erdoğan (69) hayatını kaybetti. Erdoğan’ın yaklaşık 5 metre yükseklikteki cenazesini itfaiye ekipleri indirdi.

        Olay, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Kabagöz köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan emekli çiftçi Hasan Erdoğan, oğlu Gürhan ile birlikte tarlasındaki çınar ağacını budamaya gitti. Çıktığı ağaçta, motorlu testere ile dalları budayan Hasan Erdoğan, oğluna başının döndüğü söyledi. Oğlu Gürhan Erdoğan, yardım için köye gidip geri döndükten sonra babasını ağaçta hareketsiz buldu. Babasına seslenen Gürhan Erdoğan cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 5 metre yükseklikte dalların arasında kalan Hasan Erdoğan'ın kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hasan Erdoğan’ın cenazesi, itfaiye tarafından halatla ağaçtan indirildi. Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirip ağladı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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