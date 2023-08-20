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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 00:10
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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da konuştu:
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        BARTIN (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Bunun önünde kimse duramayacak. Türkiye'nin başarılarıyla milletimiz hep gurur duyacak." dedi.

        Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Festivali'nde yaptığı konuşmada, ülkeye hizmet noktasında çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemiyle Türkiye Yüzyılı'na başladıklarını belirten Tunç, "Cumhuriyet'imizin yüzyılını geride bıraktık, şimdi ikinci yüzyıla başladık. İnşallah Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Bunun önünde kimse duramayacak. Türkiye'nin başarılarıyla milletimiz hep gurur duyacak." diye konuştu.

        Tunç, enerjide, savunma sanayisinde güçlü, bağımsız, ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan bir Türkiye olarak yeni dönemin çok daha başarılı olacağını vurguladı.

        Ülkenin ve dünyanın salgınla çok sıkıntılı süreçleri geride bıraktığına, salgının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomiye etkilerde bulunduğuna işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

        "Ardından bir de 6 Şubat depremleriyle karşı karşıya kaldık. Dünya tarihinin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz yıkıldı, 52 bin canımızı kaybettik. Şimdi o yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Rabb'im bir daha böyle acıyı milletimize, ülkemize yaşatmasın inşallah. Şimdi gündemimizde öncelik; deprem bölgesini ayağa kaldırmak, bir an önce yaraları sarmak. Şu anda orada hızlı bir mücadele devam ediyor. İnşallah gecikmeksizin o bölgeyi de ayağa kaldırarak Türkiye'nin özellikle başta ekonomik kalkınma anlamında, fiziki kalkınma anlamında ve demokrasisini daha da güçlendirme, hukuk devletini daha da güçlendirme anlamında çalışmaya devam edeceğiz."

        Tunç, önceliklerinin insan olduğunun altını çizerek, "Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Yaşlılarımızı, engellilerimizi gözetmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızı korumaya devam edeceğiz. Güçlü insan olacak ki güçlü aile olsun. Güçlü aile olursa güçlü toplum olur. İşte böyle birlik beraberliğimiz daha da güçlenir." ifadelerini kullandı.

        - "Dünyada söz sahibi lider ülke olmaya devam edeceğiz"

        Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli mesafeler aldıklarını anlatan Tunç, her engeli aşarak bugünlere geldiklerini aktardı.

        Yine insanı güçlendirecek politikalara devam edeceklerini ve istikrarlı bir şekilde ülkeyi kalkındırmayı sürdüreceklerini belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, koalisyonların geride kaldığı, tek başına iktidarın yoluna devam ettiği, hızlı karar alan, hızlı uygulayan yönetim sistemiyle de istikrar içerisinde ülkemize büyük eserler, dünyanın dev projelerini kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörden arındırarak, terörün her türlüsüyle keskin bir mücadeleden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Huzurlu bir geleceği inşallah çocuklarımız için, geleceğimiz için, gençlerimiz için inşa edeceğiz ve hakkaniyetli, dengeli, adaletli, dış politikayla dünyada söz sahibi lider ülke olmaya devam edeceğiz."

        Konuşmasının ardından Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Bakan Tunç'a hat sanatı işlemeli tablo takdim etti.

        Etkinliğe, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun da katıldı.

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